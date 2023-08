Sport supera o Vila Nova fora de casa e sobe para a vice-liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 0:25 Compartilhe

O Sport levou a melhor sobre o Vila Nova em confronto direto pelo acesso da Série B do Brasileiro, nesta quarta-feira. Mesmo jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, os pernambucanos surpreenderam ao ganhar pelo placar de 1 a 0, em jogo marcado pelo equilíbrio. Luciano Juba fez o único gol da partida, válida pela 21ª rodada.

Com o terceiro triunfo seguido, o Sport chegou aos mesmos 41 pontos do líder Vitória. O time pernambucano está atrás pelo número de vitórias: 13 a 12. Atrás aparecem, na zona de acesso, o Novorizontino, com 39, e o Criciúma, com 38 pontos.

O Vila Nova, que começou a rodada na zona de acesso para a Série A, caiu para a sétima posição, mantendo os 35 pontos. Nas últimas cinco partidas, foram quatro derrotas e um empate, jejum de triunfos que dura desde o dia 10 de julho, quando venceu o Vitória por 1 a 0 no OBA.

O primeiro tempo foi marcado pela forte marcação dos dois times. O Sport perdeu uma boa oportunidade de sair na frente com Luciano Juba, que chutou em cima do goleiro Dênis. A grande chance do Vila Nova foi com Eduardo Doma. O zagueiro não soube aproveitar o rebote da falta cobrada por Lourenço.

O time goiano terminou a primeira etapa sem conseguir trocar passes efetivos no meio de campo, vendo a alta estatura da defesa do Sport ganhar a maioria das bolas, estratégia mais utilizada por Claudinei Oliveira na etapa inicial.

Após o intervalo, o jogo ganhou em intensidade. Neto Pessoa entrou no lugar do volante Sousa e passou a incomodar o sistema defensivo do Sport. O atacante Everton Brito quase abriu o placar aos 13 minutos, quando tentou uma bicicleta, mas não foi feliz na conclusão.

Quando parecia que o Vila Nova estava melhor na partida, o Sport abriu o placar. Aos 23, Luciano Juba recebeu lançamento e saiu na cara do gol. Com tranquilidade, o atacante finalizou por cobertura e marcou um golaço. Guilherme Parede quase deixou tudo igual, mas acertou a trave. No fim do jogo, o time visitante segurou o ritmo para sair de campo com os importantes três pontos.

Na busca do desencanto, o Vila Nova entra em campo na segunda-feira diante do Juventude. O jogo será realizado às 18h, no estádio Alfredo Jaconi. O Sport recebe o Novorizontino, no sábado, às 18h, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 1 SPORT

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Diego Renan; Ralf (Luciano Naninho), Sousa (Neto Pessoa) e Lourenço; Henrique Almeida (Ronald), Guilherme Parede e Everton Brito (Igor Henrique). Técnico: Claudinei Oliveira.

SPORT – Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fábio Matheus (Felipe), Ronaldo Henrique e Alan Ruiz (Michel Lima); Luciano Juba, (Fabinho), Vagner Love e Labandeira (Edinho). Técnico: Enderson Moreira.

GOL – Luciano Juba, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Léo Duarte, Diego Renan e Ronald (Vila Nova); Luciano Juba e Alan Ruiz (Sport).

RENDA – R$ 153.275,00.

PÚBLICO – 7.249 presentes.





LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

