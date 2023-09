Sport busca reabilitação para seguir no G-4 da Série B e Vila Nova para não se distanciar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 6:00 Compartilhe

Apenas duas partidas fecham as disputas da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no decorrer da tarde deste domingo. O Sport busca a reabilitação após três jogos de jejum e tenta se manter no G-4, enquanto o Vila Nova quer se aproximar da zona de acesso para a elite nacional. Os dois times pegam adversários de meio de tabela.

Às 18h, o Sport vai até o interior de São Paulo para enfrentar o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Vindo de duas derrotas seguidas e sem vencer há três jogos, o time pernambucano tem 45 pontos.

Mas o time paulista vem em situação ainda pior. Sem vencer há seis jogos, tem 34 pontos e viu a distância aumentar demais para o G-4 e diminuir para a zona de rebaixamento.

Mais cedo, às 15h45, Vila Nova e CRB se enfrentam no estádio do OBA, em Goiânia (GO). Apesar de vir de derrota para o Criciúma, por 1 a 0, o time goiano soma 42 pontos e tenta se aproximar ainda mais do G-4. O time alagoano vem em uma crescente na competição e com 36 pontos, chega embalado por duas vitórias.

Confira os jogos da 26ª rodada da Série B:

DOMINGO

15h45

Vila Nova x CRB

18h

Botafogo-SP x Sport

