SP: vereador do PL é encontrado morto com sinais de esganadura

O vereador Kleber Ferreira da Costa (PL-SP) foi encontrado morto na terça-feira, 11, com sinais de esganadura dentro de uma casa, localizada no bairro Pozzobon, em Votuporanga, no interior paulista.

Como aconteceu:

Um vizinho acionou a polícia. Assim que chegaram ao local, os agentes encontraram o corpo do vereador;

Kleber Ferreira exercia o seu primeiro mandato como vereador na cidade de Paulo de Faria, a cerca de 593 km de São Paulo;

Por meio de nota divulgada no Facebook, a Prefeitura de Paulo de Faria lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias. “Kleber foi um vereador atuante em nosso município, sempre presente e participativo, além de vereador, contribuiu como funcionário da nossa querida Santa Casa de Misericórdia por muitos anos e também como voluntário do nosso Lar de Idosos ‘Allan Kardec’ o qual sempre amou e prezou o trabalho pelos idosos”, acrescentou;

A Câmara Municipal de Paulo de Faria comunicou sobre a morte do parlamentar e informou que, além de vereador, Kleber exercia a profissão como técnico em radiologia na Santa Casa do município;

A IstoÉ entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para saber se algum suspeito foi localizado e detido, mas não obteve resposta até o momento.

