SP: irmão de suspeito de matar PM da Rota é preso

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que mais um suspeito de envolvimento na morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis foi preso na madrugada desta quarta-feira, 2, em Santos, no litoral de São Paulo.

O PM da Rota foi baleado quando fazia patrulhamento em uma comunidade no Guarujá, no último dia 27. Segundo a SSP, o homem detido nesta madrugada é irmão de Erickson David da Silva, preso no domingo, 30, suspeito de atirar contra o policial militar.

“O suspeito se entregou para os agentes da equipe PM Vitima da Corregedoria PM. Como havia um mandado de prisão em aberto contra ele, o homem foi preso após prestar depoimento”, informou a SSP, em nota.

Além dos irmãos, a polícia já tinha prendido um homem na sexta-feira, 28, por participação no crime. Ainda conforma a pasta, mo mesmo dia, um criminoso que também participou do assassinato do policial morreu ao entrar em confronto com a PM.

Relembre o caso

O policial militar Patrick Bastos, de 30 anos, e o cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya, 39, foram baleados no dia 27 de julho durante um patrulhamento em uma comunidade local do Guarujá, no litoral norte de São Paulo.

Reis foi atingido próximo ao tórax e morreu quando recebia atendimento médico. Já Alfaya, baleado na mão esquerda, precisou ser internado e não corre risco de vida.

Erickson David da Silva, preso suspeito de atirar contra o policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) Patrick Bastos Reis, gravou um vídeo em que pede ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao secretário de segurança do estado, Guilherme Derrite, que parem com a “matança” no Guarujá.

Até o momento, 14 mortes foram confirmadas oficialmente na Operação Escudo, deflagrada após a morte do PM da Rota.

Policial baleada pelas costas

Nesta terça-feira, 1, dois policiais foram baleados por criminosos em Santos. Uma policial foi baleada pelas costas no bairro Campo Grande quando fazia patrulhamento.

Após o crime, os criminosos fugiram em direção ao morro São Bento. Lá, atacaram uma viatura do BAEP e balearam outro policial, atingido com um tiro na perna. Na troca de tiros um dos criminosos foi baleado e morreu.

Segundo a SSP, os dois policiais foram hospitalizados e, felizmente, não correm risco de morrer.

“Mesmo após a prisão dos envolvidos no assassinato do policial, a Operação Escudo continua em toda a Baixada Santista, região com intensa presença do crime organizado. O objetivo da Operação é sufocar o tráfico de drogas e trazer segurança à população”, informou a pasta.

