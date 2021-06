Southgate terá contrato renovado na seleção inglesa mesmo em caso de eliminação na terça, diz jornal Técnico é alvo de críticas de torcedores e da imprensa por desempenho na Eurocopa

Criticado por torcedores e imprensa pelas atuações da seleção inglesa na Eurocopa, o técnico Gareth Southgate não corre perigo no cargo. Inclusive, de acordo com o jornal ‘Daily Mirror’, o treinador terá o contrato renovado mesmo em caso de eliminação diante da Alemanha, na próxima terça-feira.

Apesar da classificação em primeiro lugar do Grupo D do torneio, com sete pontos e nenhum gol sofrido, a Inglaterra não apresentou bom futebol. Na primeira fase da competição, somou duas vitórias magras por 1 a 0 contra Croácia e República Tcheca, além de um empate em 0 a 0 contra a Escócia, sendo todos disputados no Wembley, com presença da torcida à favor.

Ainda segundo o jornal britânico, o novo contrato de Gareth Southgate com a Inglaterra será válido até a disputa da próxima Eurocopa, em 2024. A partida contra a Alemanha na próxima terça, pelas oitavas de final do torneio, também ocorre no Wembley, às 13h. Desde 2016, soma 57 partidas no comando da Inglaterra, com 36 vitórias.

