Somália diz que defenderá seu território após acordo entre Etiópia e Somalilândia

A Somália garantiu, nesta terça-feira (2), que defenderá seu território por “todos os meios legais”, na sequência do anúncio de um acordo entre a Somalilândia e a Etiópia que dá a esta última acesso ao mar por um porto situado nessa região separatista somali.

O governo de Mogadíscio classificou como uma “violação flagrante” de sua soberania o acordo surpresa anunciado na segunda-feira. Com o pacto, a Etiópia, sem litoral, passa a ter acesso ao Mar Vermelho.

O acordo foi assinado depois que Somália e Somalilândia decidiram, na semana passada, retomar as negociações para resolver questões pendentes após anos de tensão política e impasse.

“A Somalilândia faz parte da Somália, segundo a Constituição somali, por isso a Somália considera esta medida uma violação flagrante de sua soberania e unidade”, reagiu o governo somali em um comunicado.

“Em resposta, o governo somali chamou seu embaixador na Etiópia para consultas”, acrescentou.

“Quero assegurar-lhes que estamos determinados a defender o país. Não permitiremos que nem um centímetro de terra, mar e céu seja violado”, declarou o primeiro-ministro somali, Hamza Abdi Barre.

A Somália também lançou um apelo à ONU, à União Africana, à Liga Árabe e ao grupo regional da África Oriental, entre outros, “para que defendam o direito da Somália de defender sua soberania e obrigar a Etiópia a aderir às leis internacionais”.

Procuradas pela AFP, as autoridades etíopes não responderam aos pedidos de reação.

O acordo entre a Etiópia e a autoproclamada República da Somalilândia – que se separou de Mogadíscio em 1991 e não é reconhecida pela comunidade internacional – “abrirá o caminho para a realização da aspiração da Etiópia de garantir seu acesso ao mar e diversificar seu acesso aos portos marítimos”, afirmou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, publicado ontem na rede social X (ex-Twitter).

O acordo permite que a Etiópia adquira uma parte não especificada do porto de Berbera, no Mar Vermelho. Berbera é um porto africano localizado na costa sul do Golfo de Áden, na entrada do Mar Vermelho que leva ao Canal de Suez.

