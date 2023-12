Sobe para 68 número de mortos por deslizamentos de terra na Tanzânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2023 - 19:13 Para compartilhar:

Deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais no norte da Tanzânia deixaram pelo menos 68 mortos, segundo um novo balanço divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira (4).

Um balanço anterior havia informado 63 mortos. As fortes chuvas afetaram a cidade de Katesh no fim de semana, cerca de 300 quilômetros ao norte da capital Dodoma, causando deslizamentos de terra que destruíram casas e arrastaram veículos.

“Até o momento, contabilizamos 68 mortos” e “as buscas seguem”, informou uma comissária regional, Queen Sendiga.

“Acreditamos que recuperaremos mais corpos”, disse o primeiro-ministro, Kassim Majaliwa, durante uma visita a Katesh. Outras 116 pessoas ficaram feridas, revelou.

As operações de busca e resgate continuam, com a ajuda do Exército, com receios de que as pessoas fiquem presas ou soterradas na lama, disse o primeiro-ministro.

Imagens transmitidas pela televisão mostraram destroços de casas e móveis no meio das ruas.

James Gabriel, funcionário de um mercado, disse que sua família estava desaparecida e que a busca era “muito estressante”.

Pelo menos 100 casas foram engolidas pela lama e uma aldeia com 28 famílias foi devastada, disse Queen Sendiga.

Depois de sofrer uma seca sem precedentes, o leste da África sofre há semanas com chuvas torrenciais e enchentes relacionadas com o fenômeno climático El Niño, o que agrava a crise humanitária na região.

Entre outubro de 1997 e janeiro de 1998, as fortes inundações agravadas pelas intensas chuvas do El Niño deixaram mais de 6.000 mortos em cinco países da região.

