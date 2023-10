Simone Biles dá show, repete ‘salto perfeito’ e lidera o Mundial de ginástica artística

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 15:04 Compartilhe

Simone Biles voltou com estilo às grandes competições de ginástica. Após dois anos sem competir, cuidando de sua saúde mental, a ginasta norte-americana deu um show em Antuérpia, na Bélgica, no Campeonato Mundial de Ginástica Artística. A campeã olímpica fez novamente o salto sobre a mesa mais difícil da modalidade, liderou o quadro geral individual, garantiu a primeira posição dos Estados Unidos no classificatório e ainda somou a nota mais alta em três dos quatro aparelhos.

Neste domingo, todos os olhos estavam em Biles. E a atleta de 26 anos provou, mais uma vez, o porquê é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos. No salto sobre a mesa, Simone executou novamente o Yurchenko Double Pike, movimento tão complexo que tem a maior pontuação no código da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Seu prestígio é tamanho, que o salto foi homologado e passará a se chamar “Simone Biles”.

Com dois saltos sobre a mesa, a norte-americana somou 14,949 pontos, seguida de perto pelas companheiras de time. No solo, onde sempre brilhou, Biles conquistou a pontuação de 14,633, além da boa performance na trave de equilíbrio, com 14,566 pontos. O único aparelho que Simone não liderou foi nas barras assimétricas, ficando na segunda posição com 14,400, atrás da companheira de time Shilese Jones, que fez 14,833.

Os resultados de Biles e companheiras elevaram os Estados Unidos para a primeira posição na classificação geral deste domingo, com pontuação de 171,395. As finais começam a partir de segunda-feira, 2, e podem marcar o reencontro de Simone com a brasileira Rebeca Andrade, atual campeã mundial, após um longo período sem competirem em conjunto.

