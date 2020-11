Sem o ‘Esporte Fantástico’, Record cria quadro em jornal para repórter Para não ficar sem função, Mylena Ciribelli participará semanalmente durante o 'Balanço Geral', do Rio de Janeiro

Ainda sem previsão de retorno do programa ‘Esporte Fantástico’, a Record criou um quadro durante o ‘Balanço Geral’, do Rio de Janeiro, para não deixar Mylena Ciribelli sem função. A atração que costumava ir ao ar nos domingos está fora da grade de programação desde março por conta da pandemia. A informação é do portal UOL.

Mylena Ciribelli é uma das apresentadoras esportivas mais conhecidas. Desde a semana passada, ela passou a comandar o quadro ‘Balançando a Rede’, que existia eventualmente, mas agora passou a ser fixo no ‘Balanço Geral’ do Rio de Janeiro, apresentado por Tino Júnior. A ideia da emissora é que ela participe do quadro nas segundas, quartas e quintas.

De acordo com o UOL, outra razão para a Record encontrar uma função para a jornalista é o alto salário, que é o maior do setor esportivo e um dos maiores do jornalismo da emissora. Em meio a isso, Mylena também tem realizado entrevistas remotas para a edição de sábado do ‘Fala Brasil’.

