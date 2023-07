Seleção feminina de basquete vence Estados Unidos e assume liderança do Grupo A na Copa América

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 20:24 Compartilhe

A seleção feminina de basquete fez uma grande partida nesta terça-feira e derrotou os Estados Unidos por 67 a 54. Com isso, o Brasil confirmou o bom momento e assumiu a liderança do Grupo A, com 100% de aproveitamento.

O grande destaque foi Tainá Paixão. A armadora fez 23 pontos e terminou a partida como cestinha da partida. Kamilla Soares também brilhou com dez pontos e seis rebotes.

O Brasil acabou a primeira fase com quatro vitórias em quatro jogos. Agora, aguarda a definição do Grupo B para conhecer seu adversário nas quartas de final.

A partida começou equilibrada, com os Estados Unidos na busca de dominar o jogo. A equipe americana conseguiu abrir vantagem, mas acabou sofrendo a virada antes mesmo do fim primeiro quarto, por causa de uma cesta de três pontos da ala-pivô Salsa Gonçalves.

No segundo quarto, o Brasil foi ainda mais eficiente e conseguiu abrir a vantagem para os Estados Unidos, fechando em 35 a 25. No terceiro, o duelo ficou empatado. Cada seleção anotou 14 pontos, o que deixou a seleção brasileira à frente do marcador.

No último quarto, o Brasil administrou a vantagem e acabou confirmando a vitória por 67 a 54.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias