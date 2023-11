Seguimos “conseguindo coisas históricas”, diz Messi após vitória sobre o Brasil

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 2:28 Para compartilhar:

O capitão da Argentina, o craque Lionel Messi, considerou histórica a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, nesta terça-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, que manteve os tricampeões na liderança e quebrou a histórica invencibilidade do adversário como mandante em Eliminatórias Sul-Americanas.

“Este grupo continua conquistando coisas históricas. Embora hoje não tenha sido o mais importante, é algo muito bom”, disse o camisa 10 à transmissão televisiva no final da partida, válida pela sexta rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2026.

A ‘Albicelete’, líder com 15 dos 18 pontos possíveis, também infligiram à seleção brasileira a terceira derrota consecutiva, depois das quedas diante de Uruguai (2-0) e Colômbia (2-1).

“Tínhamos acabado de perder (para o Uruguai por 2 a 0), eles vêm de vários resultados que não são favoráveis, as pessoas não estavam satisfeitas com o que seu time vem fazendo”, afirmou.

“Sabíamos que ia ser assim, foi um jogo muito parecido com a final da Copa América (em 2021, em que a Argentina também venceu o Brasil por 1 a 0). Foi difícil para nós ter a posse de bola durante um longo tempo. Estes jogos são definidos nos detalhes”, acrescentou.

Aplaudido duas vezes pela torcida que compareceu ao Maracanã, Messi, de 36 anos, também falou sobre os incidentes entre torcedores e policiais nas arquibancadas, que atrasaram o início do jogo em quase meia hora.

Os argentinos, com o camisa 10 no comando, chegaram a voltar aos vestiários até os ânimos esfriarem.

“Fomos para o vestiário porque era a forma de tudo se acalmar um pouco. Fomos ver como estavam os familiares e as pessoas próximas. E aí voltamos”, disse.

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que dão seis vagas diretas e outra para uma repescagem, serão reiniciadas em setembro de 2024.

raa/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias