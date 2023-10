Scaloni mantém Messi como dúvida diante do Paraguai: ‘Ainda temos um treino’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2023 - 16:15 Compartilhe

Lionel Messi não tem presença garantida na seleção da Argentina para o confronto desta quinta-feira, diante do Paraguai, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva, o técnico Lionel Scaloni afirmou que precisa conversar com o jogador de 36 anos para saber de suas condições físicas.

“Ainda temos um treino e para o Messi é importante fazer mais uma atividade. Temos que conversar e ver se estamos convencidos de que ele pode jogar desde o início”, afirmou o treinador da seleção argentina.

A preocupação de Scaloni em preservar Messi é para poder contar com o meia em condições ideais na próxima rodada das Eliminatórias. Depois de receber o Paraguai, os argentinos encaram o Peru, em Lima.

“Temos outro jogo em quatro dias. O que nos deixa tranquilos é que, se ele não tiver condições de sair jogando (contra o Paraguai), quem o substituir pode cumprir com a missão e fazer um bom papel”, afirmou o treinador.

Messi disputou uma partida completa pela última vez no dia 4 de setembro na Major League Soccer defendendo as cores do Inter Miami. Após um intervalo de quatro dias, o meia participou de 88 minutos do confronto diante do Equador, em jogo que a Argentina venceu por 1 a 0.

Caso Messi fique de fora, a Argentina pode mudar o seu esquema habitual e lançar mão de Julián Álvarez e Lautaro Martinez juntos no ataque. “Já jogaram juntos desde o início. Estou aberto a muitas coisas, vai depender do jogo. Não seria problema, são diferentes, mas podem jogar”, afirmou o treinador argentino.

A Argentina recebe o Paraguai nesta quinta disposta a se manter com o aproveitamento de 100% na competição. O time do técnico Lionel Scaloni tem seis pontos ao lado do Brasil, mas aparece em segundo lugar por ter um menor saldo de gols (5 a 4).

