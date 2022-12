SC: privilegiada pela natureza, Jaraguá do Sul atrai com jeito europeu e festival-escola

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/12/2022 - 18:15 Compartilhe

Repleta de paisagens deslumbrantes, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é uma ótima opção turística para quem gosta de aliar natureza exuberante, boa gastronomia, ótima infraestrutura hoteleira, cultura pulsante e tradições europeias.





Emoldurada pela cadeia de montanhas da Serra do Mar, com elevações que chegam até 1.176 m e áreas de Mata Atlântica preservadas, Jaraguá do Sul é um oásis para prática de esportes que vão desde uma caminhada junto à natureza, passando pelo turismo de aventura, como à canoagem no Rio Itapocuo, ao voo livre.

Colonizada por imigrantes europeus, especialmente alemães, italianos e húngaros, Jaraguá do Sul ainda conserva muitas tradições de seus antepassados, incluindo a arquitetura e festas típicas anuais, como a Schützenfest, que revivem a tradição trazida pelos imigrantes alemães e inclui gastronomia típica, prática de tiro esportivo, apresentações de danças folclóricas alemãs e bandas típicas. A Schützenfest é realizada no mês de novembro.

Capital Catarinense do Strudel





A rica gastronomia traz pratos típicos, especialmente da tradição alemã. Vale experimentar o Stollen, tradicional panetone alemão do Restaurante Típico General Kuster. Outra iguaria que o turista não pode perder é o queijo cozido (Kochkäse) e o strudel do bucólico café colonial Strudelhaus, que oferece receitas passadas de geração em geração. Jaraguá do Sul detém o título de “Capital Catarinense do Strudel” e, experimentando a iguaria, não é difícil descobrir o porquê.

Igreja Chiesetta Alpina

Uma unanimidade entre os turistas, o monumento é uma visita obrigatória. Localizada no Morro Boa Vista, numa altitude de 570 m, a Chiesetta Alpina tem a arquitetura inspirada na milenar Igreja de São Simon Apóstolo (Itália) e celebra os 150 anos da unificação italiana. Da Chiesetta, o turista tem uma vista panorâmica de Jaraguá do Sul.

Voo livre: Morro das Antenas

Com 896m de altura, o Morro das Antenas (um dos três picos do Morro Boa Vista) é o point para decolagens de parapente, de asa delta e palco de competições nacionais. De lá também, os turistas têm uma vista privilegiada de Jaraguá do Sul, cidades vizinhas e semblantes da serra do mar. É possível chegar de automóvel – recomenda-se utilizar veículos 4X4. A inclinação da estrada chega a 45º em alguns pontos; o trajeto, de aproximadamente 7 km, tem pavimento de concreto até a Chiesetta Alpina. Os mais aventureiros e que estão com o condicionamento em dia, podem deixar o carro no estacionamento da igreja e realizar uma trilha a pé até o local.

Santuário Ecológico: 133 espécies de aves catalogadas





Outro ponto turístico imperdível é o Parque Malwee, referência nacional em preservação ambiental. O parque conta com 1,5 milhão de m² de área preservada, 16 lagoas, e 133 espécies de aves catalogadas, além de um espaço cultural onde o visitante tem acesso ao complexo do Museu Wolfgang Weege, composto por dois museus que retratam a história dos primeiros colonizadores da região e contam com esculturas produzidas por artistas internacionais. Um dos museus encanta também pela arquitetura, uma casa no estilo enxaimel, construída em 1938.

Conjunto Rural de Rio da Luz: Patrimônio Cultural Brasileiro

Neste vale de rica paisagem natural são encontrados exemplares da herança alemã, como as charmosas construções em estilo enxaimel, que utiliza técnica construtiva artesanal trazida pelos imigrantes germânicos em que as paredes são montadas a partir de vigas de madeira encaixadas entre si e fixadas por meio de tarugos de madeira.

Os tombamentos do Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, e do Testo Alto, na cidade vizinha, Pomerode, são os únicos tombamentos rurais de bairros que existem no Brasil.

Circuito Vale dos Encantos de Cicloturismo

Quem ama pedalar pela natureza, vai se encantar com esse circuito, que além de Jaraguá do Sul abrange outros municípios do Vale do Itapocu e possui duas rotas (a do Mar e a da Serra) com quase 500 quilômetros de extensão.

Bem sinalizadas, as rotas são divididas em trechos com diferentes desafios. Durante o circuito é possível observar cenários cativantes passando por estradas de terra do interior, paisagens de áreas rurais, serras, cachoeiras, montanhas e vales. Mais informações: https://www.circuitovaledosencantos.com.br/

Turismo de negócios

Com uma base industrial sólida e diversificada, a cidade ocupa lugar de destaque no cenário nacional, o que também estimula o turismo de negócios. É a quinta maior economia de Santa Catarina com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,803. Este índice coloca a cidade em 8ª posição no ranking estadual e 34ª posição no ranking nacional.

De acordo com a última estimativa populacional (2018), a cidade abriga perto de 174.158 habitantes com uma extensão territorial de 530 km² e distante cerca de 187 km da capital, Florianópolis.

Uma cidade que respira música: FEMUSC

Festival Internacional de Música de Santa Catarina acontece de 8 e 28 de janeiro de 2023 com mais de 200 apresentações espalhadas pela cidade.

Em janeiro, Jaraguá do Sul é um dos principais palcos da música erudita no País. O FEMUSC – Festival Internacional de Música de Santa Catarina, acontece entre os dias 8 e 28 de janeiro. Mais de 1,2 mil músicos e estudantes do Brasil e de outros 32 países participam do Festival e realizam mais de 200 apresentações em diversos pontos da cidade.

Nomes como o do maestro Roberto Duarte, do violinista Simon Bernardini, do instrumentista Renato Borghetti (MPB) e da cantora Jane Duboc estarão presentes na 18ª edição que celebra o encontro entre o erudito e o popular.

Nos vinte dias de espetáculos, a programação deve contar com o Concerto das Nações, três óperas, apresentação da orquestra sinfônica do FEMUSC e diversos concertos em locais públicos e entidades da cidade.





Os concertos principais serão realizados no Centro Cultural Scar, um dos mais completos centros culturais do Brasil, com 10 mil m², distribuídos em seis pisos, dois teatros (946 e 223 lugares), camarins, salas de aulas, sala de figurinos, espaços multiuso e amplo estacionamento externo. Nele se encontra o maior acervo de harpas do mundo, uma conquista do FEMUSC.

Todas as apresentações possuem entrada livre, mediante retirada antecipada dos ingressos, e os grandes espetáculos também são transmitidos ao vivo, em alta definição, pelo Canal do YouTube do Festival: https://www.youtube.com/user/institutofemusc

Serviço:

https://turismo.jaraguadosul.sc.gov.br/

FEMUSC:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/femusc

Instagran: https://www.instagram.com/femusc/

YouTube :https://www.youtube.com/user/institutofemusc

Flickr :https://www.flickr.com/photos/femusc

Site: https://www.femusc.com.br/

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias