São Paulo acerta a contratação de Thiago Carpini: ‘É um momento mágico e me preparei para isso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/01/2024 - 19:47 Para compartilhar:

O São Paulo acertou a contratação do técnico Thiago Carpini para a vaga de Dorival Júnior, que deixou o tricolor paulista após aceitar o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. O novo treinador foi anunciado na noite desta quinta-feira e chega nesta sexta para assinar o contrato. Ele estava no Juventude e se despediu nesta quinta para viver “um momento mágico.” no Morumbi. O São Paulo vai pagar ao time gaúcho uma multa rescisória de aproximadamente R$ 1 milhão.

A diretoria são-paulina também avaliou os nomes do argentino Luis Zubeldía, ex-LDU e atualmente sem clube, e o uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atual técnico do Valladolid, da Espanha, para o cargo. O tricolor paulista desejava um técnico com um perfil mais jovem e viu em Carpini uma opção mais viável no momento. O clube também fez sondagem ao argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e o português Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, mas ambos desejam permanecer em seus respectivos clubes.

“É um momento mágico, me preparei muito para isso. Trabalhar no São Paulo é um sonho realizado, ainda mais em um ano tão importante, de volta à Libertadores. O clube vem de uma temporada vitoriosa, com a conquista inédita da Copa do Brasil, e tem um elenco muito qualificado. Para mim, é uma realização pessoal e profissional”, afirmou Thiago Carpini.

“Fizemos uma seleção criteriosa, com diversas entrevistas. O Carpini é um treinador da nova geração, chega para seguir um caminho que traçamos em 2021 e nos levou à conquista de dois títulos”, afirmou o presidente Julio Casares.

O diretor de futebol Carlos Belmonte endossou as palavras de Casares ao revelar que o São Paulo não podia mudar seu perfil de treinador após sucesso recente. “Os resultados que obtivemos nos últimos três anos, quando disputamos quatro finais com três profissionais diferentes, nos mostraram que não poderíamos abrir mão da nossa identidade”, afirmou.

“O São Paulo é um time ofensivo, corajoso e que busca o protagonismo. Foi assim com (Hernan) Crespo, Rogério (Ceni) e Dorival, cada um com suas características. Enxergamos no Carpini, que vem de excelentes trabalhos, um treinador capaz de manter essas diretrizes e nos manter na condição de postulantes a títulos”, completou o dirigente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias