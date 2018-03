São Martinho quer captar até US$ 150 mi e contratar crédito rural até R$ 400 mi

A São Martinho pretende captar em moeda estrangeira no valor total até US$ 150 milhões, em duas operações de até US$ 75 milhões cada, com prazo de vencimento em até sete anos. O conselho de administração autorizou neste segunda em reunião a operação, inclusive com garantias por meio de emissão de nota promissória.

Também foi aprovada contratação de financiamentos de créditos rurais de até R$ 400 milhões, com vencimento em até dois anos, tendo como possível garantidora a Usina Boa Vista, conforme proposta apresentada pela diretoria.