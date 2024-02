Santos vacila com um a mais e deixa Mirassol buscar empate no fim pelo Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/02/2024 - 20:17 Para compartilhar:

O Santos vacilou no Estádio José Maria de Campos Maia, neste domingo, e deixou o Mirassol buscar um empate por 2 a 2 aos 45 minutos do segundo tempo. A situação fica ainda mais frustrante pelo fato de que os santistas tinham um jogador a mais desde o início do segundo tempo, já que Rodrigo Ferreira foi expulso aos 15 minutos.

O gosto foi de derrota, mas não há maiores dramas na atual situação do time do litoral paulista. O empate mantém os comandados de Fábio Carille com folga na liderança do Grupo A. São 16 pontos contra apenas quatro do vice-líder Ituano. O Mirassol, por sua vez, é o terceiro colocado do equilibrado Grupo C, com 10 pontos.

Carille decidiu poupar nomes como o zagueiro Joaquim, o meia-atacante Otero e o volante João Schmidt, um dos principais jogadores da equipe e titular em todos os jogos da temporada até então. O experiente Tomás Ríncon voltou a aparecer no time titular, mas não mostrou o futebol que fez a diretoria ampliar seu contrato em três anos no final do ano passado. Recuperado de lesão pouco antes do início do Paulistão, o colombiano teve poucos minutos em 2024, por isso ainda sofre com a falta de ritmo.

A ausência de Schmidt foi sentida no meio de campo e o Santos teve dificuldades no setor, que também tinha Nonato como novidade. Embora Hayner tenha aberto o placar, aos 14 minutos, após limpar o marcador e bater rasteiro, o time santista não manteve o nível e deixou o Mirassol crescer na partida, a ponto de deixar tudo igual aos 20 minutos, quando Danielzinho cruzou rasteiro e viu Dellatorre completar para dentro, de carrinho, para a rede.

A partir daí, ficou mais claro o efeito da falta de titulares importantes no lado santista e o Mirassol chegou a controlar a partida em diversos momentos, não à toa colocou o goleiro João Paulo para trabalhar em finalizações de Chico e Danielzinho.

O Santos tentou evoluir adiantando a marcação em alguns momentos para tentar tomar a bola mais perto do campo adversário, mas não chegou a ter o sucesso esperado, por isso foi para o intervalo precisando refletir em como melhorar.

No segundo tempo, a sorte virou para os santistas, pois Rodrigo Ferreira foi expulso logo aos 15 minutos. Dois minutos depois, Carille colocou Otero e Schmidt nos lugares de Marcelinho e Rincón, com o objetivo de tirar vantagem da superioridade numérica. Mesmo com um a menos, o aguerrido Mirassol não facilitou, tanto que só teve a defesa 100% superada pelo adversário aos 36 minutos. No lance, Otero finalizou e Willian Bigode desviou para o gol. Passaram-se quase dez minutos e aos 45, veio o empate mirassolense, com gol marcado por Mário Sérgio.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X SANTOS

MIRASSOL – Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Lucas Gazal e Warley (Marcelo); Gabriel, Danielzinho e Chico Kim (Paulinho Bóia); Negueba (Everton Bala), Fernandinho (Wanderson) e Dellatorre (Mário Sérgio). Técnico: Mozart Santos.

SANTOS – João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hayner; Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Nonato (Morelos); Marcelinho (Otero), Willian e Guilherme (Pedrinho). Técnico: Fábio Carille.

GOLS – Hayner, aos 14, e Dellatorre, aos 20 minutos do primeiro tempo; Willian, aos 36, e Mário Sérgio, aos 45 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Pituca, Willian e Hayner (Santos).

CARTÃO VERMELHO – Rodrigo Ferreira (Mirassol).

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias de Araújo.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – José Maria de Campos Maia, em Mirassol.





