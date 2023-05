Santos inaugura ‘sala do trono’ em homenagem à Pelé; confira fotos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2023 - 20:27 Compartilhe

Nesta sexta-feira (05), o Santos divulgou mais uma homenagem para Pelé. Na Vila Belmiro, o clube da Baixada Santista inaugurou a “sala do trono”, espaço dedicado para o ‘Rei do Futebol’.

No espaço da homenagem, o Santos colocou um trono utilizado pelo clube no jogo de abertura do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, em janeiro. Há, ainda, uma coroa com uma almofada, além de um mural com imagens e uma arte na parede celebrando os 1.091 gols feitos por Pelé com a camisa do time.

A cerimônia de homenagem à Pelé contou com a participação de Edinho, filho de Pelé, e os ex-companheiros de equipe do Rei: Pepe, Lima, Mengálvio, Manoel Maria e Abel Verônico.

“Muito emocionante. Cada vez mais estou conseguindo absorvendo esse amor que recebo em nome dele. É motivo de muita felicidade, gratidão e orgulho. Foi realmente uma homenagem linda e ideia sensacional. Agradeço muito ao Santos e a Federação Paulista”, disse Edinho, em entrevista ao site oficial do clube.

Confira as imagens:

