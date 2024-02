Santo André cria, mas empata com a Inter de Limeira e continua ameaçado no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/02/2024 - 20:23 Para compartilhar:

O Santo André continua sem vencer no Paulistão e ameaçado pelo rebaixamento. Na noite deste sábado, pela 10ª rodada, recebeu a Inter de Limeira no estádio Bruno José Daniel, e, apesar de criar algumas chances, empatou sem gols.

Com o resultado, o time da casa se mantém sem vitória, na quarta e última posição do Grupo A, atrás de Santos (19), Portuguesa (7) e Ituano (6). É o lanterna (16º) também na classificação geral, que define os dois rebaixados, formando a zona de rebaixamento com o Guarani, outro time com cinco pontos, mas que ainda joga na rodada.

A Inter de Limeira tem 14 pontos e assumiu o segundo lugar do Grupo C, que ainda tem Red Bull Bragantino (18), Mirassol (14) e Corinthians (10). Isso foi possível porque o Mirassol perdeu para o Palmeiras por 3 a 1. A Inter de Limeira ainda tem um jogo a menos, diante do São Paulo pela quinta rodada.

Logo no começo, o Santo André assustou. Depois de o goleiro afastar um cruzamento, Felipe Ferreira finalizou, mas Max Walef fez nova defesa. Depois, Afonso acionou Léo Passos, que desviou de cabeça, encontrando Zé Matheus. Ele invadiu a área e finalizou, mas Max saiu do gol novamente para abafar e fazer a defesa. Ainda no primeiro tempo, Felipe Ferreira arriscou de longe, mas o goleiro defendeu sem problemas.

Na etapa final, quem começou assustando foi a Inter de Limeira. Após jogada de escanteio, a bola ficou viva e Lucas Buchecha chutou com perigo, mas a bola foi desviada no meio do caminho. O meia teve nova oportunidade em outro lance, após toque de Albano, mas dessa vez o chute saiu fraco.

O Santo André quase abriu o placar após cruzamento na área. O goleiro não fez a defesa e Bruno Michel chutou em cima da defesa. Depois, Léo Passos finalizou por cima. A reta final do jogo seguiu equilibrada, mas com poucas chances, confirmando o empate sem gols no placar.

No próximo sábado, às 16h, o Santo André volta a campo pela 11ª rodada em visita ao Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Depois, encerra a primeira fase contra a Ponte Preta, novamente em casa. A Inter de Limeira terá pela frente o Ituano no Major Levy Sobrinho, em Limeira, no próximo sábado, às 20h. O último adversário é o Santos, na Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA:

SANTO ANDRÉ 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

SANTO ANDRÉ – Luiz Daniel; David (Ariel), Afonso, João Victor (Walce) e Igor Fernandes; Sousa, Geovane e Zé Mateus (Cléo Silva); Bruno Michel (Richard), Felipe Ferreira e Léo Passos (Lohan). Técnico: Márcio Fernandes.

INTER DE LIMEIRA – Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e César Morais; Emerson Santos, Lima (Kauê) e Lucas Buchecha (Jhony Douglas); Andrew (Albano), Quirino (Rafael Silva) e João Felipe (Gabriel Silva). Técnico: Júnior Rocha.

CARTÕES AMARELOS – Geovane (Santo André); Jhony Douglas (Inter de Limeira).

ÁRBITRO – Luiz Flavio de Oliveira.

RENDA – R$ 23.565,00.

PÚBLICO – 1.150 torcedores.

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias