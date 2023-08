Saída de Neymar é celebrada por torcida do PSG em faixa: ‘Finalmente nos livramos do malcriado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 22:29 Compartilhe

Torcedores do Paris Saint-Germain exibiram um faixa no Parque dos Príncipes, durante a vitória por 3 a 1 sobre Lens, para celebrar a saída do atacante Neymar, agora jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita. “Neymar: Finalmente nos livramos do malcriado”, diz a mensagem, escrita em inglês e fixada no setor da arquibancada onde ficam os ultras do clube parisiense, atrás de um dos gols.

Neymar foi anunciado pelo Al-Hilal na semana passada, dia 15 de agosto, e encerrou uma passagem de seis anos pelo PSG sem conquistar a Liga dos Campeões, maior objetivo do clube em meio a investimentos exorbitantes. O primeiro jogo após a saída do astro brasileiro foi o empate por 1 a 1 com o Toulouse, fora de casa, e o grupo de torcedores esperou a partida deste sábado, a primeira como mandante após a despedida, para manifestar a satisfação.

Em campo, a torcida viu Marco Asensio abrir o placar e Kylian Mbappé fechar o resultado com dois gols. No começo da janela de transferências, imaginava-se que Mbappé, alvo de Real Madrid se despediria do clube, pois não quis ativar a cláusula de renovação de seu contrato, que se encerra no meio do ano que vem. Na mesma semana em que Neymar saiu, o francês, até então afastado, foi reintegrado ao elenco.

Enquanto isso, na Arábia Saudita, o atacante brasileiro participou neste sábado da primeira atividade no gramado com os demais companheiros do Al-Hilal. Ele está avançando na recuperação de uma lesão na coxa direita e ainda não tem previsão de estreia no futebol saudita. Até então, vinha realizando apenas treinamentos sem bola e fazendo atividades na academia.

