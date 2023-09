Sabalenka passa às quartas de final do US Open e garante primeiro lugar no ranking

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 23:16 Compartilhe

Aryna Sabalenka confirmou o primeiro lugar no ranking mundial, nesta segunda-feira, ao derrotar a russa Daria Kasatkina, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. O resultado colocou a belarussa nas quartas de final diante da chinesa Qinwen Zheng, que bateu a tunisiana Ons Jabeur, poe 2 a 0, com 6/2 e 6/4.

A outra vaga na semifinal vai ser disputada pela americana Madison Keys e pela checa Marketa Vondrousova. Keys passou pela compatriota Jessica Pegula em dos sets: 6/1 e 6/3, enquanto Vondrousova passou pela também americana Peyton Stearns, por 2 a 1, com 6/7 (3/7), 6/3 e 6/2.

No masculino, dois russos vão se enfrentar em uma das quartas de final. Daniil Medvedev se classificou, ao bater o australiano Alex de Minaur por 3 a 1, com 2/6, 6/4, 6/1 e 6/2.

Já Andrey Rublev teve de suar bastante para eliminar o britânico Jack Draper após quatro sets equilibrados: 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias