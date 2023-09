Rogério Ceni é oficializado como novo treinador do Bahia com contrato até 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2023 - 21:00 Compartilhe

Rogério Ceni é do Bahia. No início da noite deste sábado, 8, o treinador foi oficializado como novo comandante da equipe que luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Ceni é esperado em Salvador neste domingo para assinar contrato até 2025 e dar seu primeiro treino. A primeira partida do técnico será contra o Coritiba, na quinta-feira, 14, no Paraná.

Ceni chega para assumir o lugar do português Renato Paiva, que pediu demissão na última semana. Em nota, o treinador agradeceu ao Grupo City, dono da SAF do clube baiano, pela oportunidade, mas também citou certa mágoa em sua saída. Em pouco mais de nove meses na equipe, Paiva teve 49% de aproveitamento, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas e o título do Campeonato Estadual deste ano.

O trabalho na SAF do Bahia será o primeiro de Rogério Ceni desde abril, quando deixou o comando do São Paulo. Apesar de ter seu nome ligado a outros clubes, como Vasco, Flamengo e Athletico-PR, o ex-goleiro se manteve fora do mercado nos últimos cinco meses. No time baiano, a prioridade do trabalho de Ceni será salvar a equipe da queda para a segunda divisão do futebol nacional. Atualmente, a equipe de Salvador é a primeira dentro do Z4, com 22 pontos conquistados.

O Bahia será o segundo clube do Nordeste que Ceni irá comandar, o quinto em sua carreira. Depois de uma passagem apagado pelo São Paulo logo após sua aposentadoria do gol, ele trilhou um caminho de sucesso no Fortaleza, onde conquistou a Série B (2018), a Copa do Nordeste (2019) e dois Estaduais (2019 e 2020), sendo considerado peça-chave na mudança de patamar do clube.

Ceni voltou a repetir o sucesso no Flamengo, onde se sagrou campeão Brasileiro (2020), da Supercopa do Brasil (2021) e do Campeonato Carioca (2021). Ele deixou o time do Rio em julho de 2021 após desentendimentos com a diretoria. Além de uma rápida passagem pelo Cruzeiro, em 2019, Ceni retornou ao São Paulo em 2022, quando foi vice-campeão Paulista e da Copa Sul-Americana. Ele precisa assinar o contrato e providenciar um lugar para morar em Salvador. Sua intenção é começar o quanto antes após tudo acertado.

