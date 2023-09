RJ: MP abre investigação após prefeito de Barra do Piraí defender ‘castração das meninas’ em inauguração de creche

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 16:16 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 18, o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) abriu uma investigação contra o prefeito da cidade de Barra do Piraí, Mário Esteves, que durante inauguração de obra pública no dia 14 de setembro, fez declaração polêmica.

Durante seu discurso, após chamar o secretário da saúde, Mário Esteves fez o seguinte pronunciamento. “O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Dione? Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho, cara! É no máximo dois”.

O prefeito também falou sobre fazer uma lei na câmara em que os munícipes poderiam ter apenas dois filhos. “Porque haja creche para ser construída nos próximos anos”. Com a grande repercussão da mídia, o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro deu prazo de dez dias úteis para que Mário Esteves preste um esclarecimento sobre o teor de seu discurso.

Além disso, o MPRJ também requisitou que deverão ser comprovadas quais medidas de controle populacional foram efetivamente implantadas durante o governo de Mário Esteves, especialmente a quantidade de vasectomias e laqueaduras e os critérios para que essas cirurgias fossem realizadas.

O Solidariedade, partido do prefeito de Barra do Piraí, expulsou o político da associação. Em nota, o deputado federal Áureo Ribeiro afirmou que a atitude foi tomada em decorrência da fala misógina de Mário Esteves e declarou que o partido não tolera qualquer tipo de preconceito.

Em seu Instagram, o prefeito de Barra do Piraí disse que na era da comunicação instantânea, um simples mal-entendido pode desencadear um julgamento impiedoso. “É crucial lembrar que as palavras nem sempre refletem as verdadeiras intenções”. O político também falou sobre o perdão e como ele deveria ser mais comum na nossa sociedade. “É hora de repensar como interagimos no mundo digital e nos lembrarmos de que a verdade muitas vezes reside nas entrelinhas”.

Em nota oficial, a prefeitura de Barra do Piraí esclareceu que o prefeito jamais teve a intenção de promover qualquer prática danosa às mulheres e que as provas disso seriam os investimentos que o município tem realizado nos programas de Saúde da Mulher.

