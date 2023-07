Rita Cadillac abre o jogo sobre OnlyFans e revela pedido inusitado: ‘Respondo a todos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 14:38 Compartilhe

Rita Cadillac não perde a sensualidade e nem é de agora que ela faz sucesso no OnlyFans.

Através da plataforma de conteúdo adulto, ela recebe os mais inusitados pedidos de fãs. Em entrevista recente, a ex-chacrete revelou uma proposta de assinante, que queria realizar um fetiche.

“Recebo vários pedidos inusitados e engraçados e respondo a todos, mas houve um que me deixou assustada. O rapaz pediu que fizesse um ensaio fotográfico dentro de um caixão no cemitério. Não mexo com essas coisas, não [risos]. Morri de rir e lógico que não aceitei”, contou ela durante bate-papo para a revista Contigo!.

Rita Cadillac relembra que criou o perfil na ocasião da Covid-19.

“Não haviam shows a fazer. As plataformas adultas me possibilitaram uma renda para o meu sustento. Pude também mostrar às mulheres maduras que podem e devem se sentirem sexies em qualquer idade”, disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rita Cadillac (@ritacadillac)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias