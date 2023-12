Ricardo Santin, da ABPA, é eleito para a presidência do International Poultry Council

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 15:49 Para compartilhar:

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, foi eleito presidente do International Poultry Council (IPC, sigla em inglês). Em nota, a ABPA diz que Santin é o primeiro brasileiro a comandar a entidade máxima da avicultura mundial, que reúne 54 integrantes (entre associações e empresas) de 30 países, responsáveis por mais de 73% da produção mundial de carne de aves e de mais de 86% da exportação avícola global. Santin, que sucede o canadense Robin Horel, deve reforçar a presença global do conselho, focado em questões relativas aos desafios sanitários globais (especialmente em relação à Influenza Aviária).

“Temos questões intrassetoriais a serem superadas e temas que avançam sobre a cadeia alimentar global. Neste sentido, trabalharemos para construir, de forma uníssona, soluções que alcancem todos os elos da cadeia produtiva dentro de seu propósito de produzir alimentos de forma ampla e democrática, auxiliando a segurança alimentar global e reafirmando o papel desta fundamental proteína”, afirmou Santin.

Com Santin, foram eleitos para o comando do IPC Richard Griffiths (British Poultry Council – BPC), como vice-presidente e Jim Sumner (USA Poultry and Egg Export Council – USAPPEC) como tesoureiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias