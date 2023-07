Repórter do ‘Mais Você’ nega climão com Gloria Pires durante entrevista ao vivo: ‘Somos amigos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 17:36 Compartilhe

O repórter do programa Mais Você (TV Globo) Ivo Madoglio virou assunto após um suposto ‘climão’ ao entrevistar o elenco da novela Terra e Paixão.

Nesta segunda-feira (17), ele disse que não houve qualquer constrangimento ao conversar com a atriz Gloria Pires durante uma entrada ao vivo diretamente dos estúdios da novela.

“Não teve climão algum. Eu e Gloria somos amigos, ela é uma ótima pessoa e transpira gentileza. Ela falou em tom de brincadeira, o clima estava ótimo no estúdio”, afirmou ele em entrevista para o site da revista Quem.

Durante a reportagem para o matinal de Ana Maria Braga, foi visitar o estúdio de gravação do folhetim para falar com o ator Tony Ramos.

Ao perceber uma cena em pausa no estúdio ao lado, ele resolveu falar com Gloria Pires e Cauã Reymond, intérpretes de Irene e Caio.

No vídeo ao vivo, a atriz teria demonstrado desconforto com a presença do repórter.

“Não acabamos ainda. Estamos no meio de uma cena importantíssima, vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente, porque a gente não tem botão”, disse ela.

Logo em seguida, a comandante do Mais Você interrompeu o repórter, chamando as imagens de volta para o estúdio.

