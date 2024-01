Reino Unido diz levar ‘muito a sério’ ameaças de interferência eleitoral

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 11:42 Para compartilhar:

O Reino Unido leva “muito a sério” as ameaças de interferência estrangeira nas eleições previstas para este ano, declarou o ministro da Defesa, Grant Shapps, neste domingo (21), após a advertência de uma autoridade antiterrorista.

“Obviamente é algo que levamos muito a sério”, afirmou Shapps ao canal Sky News. As organizações antiterroristas e outras instituições “estarão muito atentas a isso”, acrescentou.

O chefe da luta antiterrorista no Reino Unido, Matt Jukes, declarou na sexta-feira que as ameaças de espionagem de países estrangeiros como China, Rússia e Irã são maiores agora do que “desde os tempos da Guerra Fria”.

Jukes afirmou que a polícia criou uma nova unidade para lutar contra as ameaças de interferência às vésperas das eleições, previstas para o final de 2024.

Em novembro, um relatório da empresa de software americana Microsoft afirmou que Rússia, Irã e China provavelmente realizarão sofisticados esforços de influência e interferência antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2024 e de outros pleitos cruciais em todo o mundo.

De acordo com o documento, os três países podem tentar influenciar a situação geopolítica a seu favor no caso de atuais ou possíveis conflitos regionais.

Estas tentativas podem ocorrer em plataformas digitais diferentes das utilizadas nas eleições de 2016 e 2020.

Jukes alertou, ainda, que o conflito no Oriente Médio provocou o aumento das atividade extremistas e que o Reino Unido enfrenta “um momento de radicalização”.

Segundo ele, houve um aumento de 25% nas informações sobre terrorismo e extremismo violento que circulam pelos sistemas policiais, “um aumento significativo” em comparação aos “níveis habituais”.

“Eu descreveria a velocidade e a escala do impactos destes acontecimentos globais como extraordinários”, declarou, citado pela imprensa local.

