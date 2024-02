Rei Harald da Noruega se recupera de infecção na Malásia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/02/2024 - 6:10 Para compartilhar:

O rei Harald da Noruega, de 87 anos e com saúde frágil, “está se recuperando bem” de uma infecção na Malásia, onde foi hospitalizado durante as férias, anunciou o Palácio Real.

O médico particular do soberano “está em Langkawi e constatou que o rei está se recuperando da infecção”, afirma um comunicado do palácio, que destaca “bom tratamento” recebido pelo monarca.

O rei Harald permanecerá mais alguns dias no hospital e a data de retorno ainda não foi decidida.

O Palácio Real informou na terça-feira que o monarca foi hospitalizado na ilha de Langkawi, noroeste da Malásia, para tratar uma infecção.

Na entrada do hospital Sultanah Maliha, em Langkawi, um guarda afastava os jornalistas.

Decano dos soberanos em exercício na Europa, o rei Harald, que viaja de muletas, sofreu muitos problemas de saúde e recorreu a licenças médicas nos últimos anos.

Ele sofreu uma cirurgia cardíaca e vários distúrbios respiratórios e infecções.

No trono há 33 anos, ele descartou abdicar no final de janeiro, em seu primeiro discurso público desde a saída surpresa do trono dinamarquês de sua prima distante, a rainha Margrethe II.

Em sua ausência, o príncipe herdeiro Haakon, de 50 anos, ocupa a regência.

