Rei Charles faz piada sobre seus ‘dedos de salsicha’ em documentário

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/autor/reuters/ 22/12/2023 - 15:59 Para compartilhar:

O rei Charles zombou de seus “dedos de salsicha” — um tema que atraiu imensa atenção da mídia e memes da internet nos últimos anos — em um documentário de bastidores, que mostra os preparativos da família real britânica para sua coroação.

Quando seu filho, o príncipe William, luta para prender uma das vestes cerimoniais, Charles lhe diz para não se preocupar, pois o filho não tem “dedos de salsicha” como ele, disse a BBC, citando o então monarca de 74 anos diante das câmeras.

Os tablóides britânicos publicaram histórias, que vão desde longas explicações até tomadas mais alegres, concentrando-se nos dedos de Charles nos dias que antecederam a cerimônia histórica no início do ano.

Alguns até trouxeram médicos para avaliar se poderia haver um motivo real de preocupação com os dedos gordinhos do novo monarca. As especulações variam de edema e artrite a infecções e alergias.

As pesquisas na internet por “dedos de salsicha” atingiram o pico antes da cerimônia de 6 de maio no Reino Unido, de acordo com dados do Google Trends.

O documentário de 90 minutos, que teve acesso privado para acompanhar o primeiro ano do novo reinado após a morte da Rainha Elizabeth em 2022, deve ir ao ar no dia seguinte ao Natal, ou Boxing Day, como é comemorado no país.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias