Regeneron anuncia fase 3 de testes clínicos de coquetel para prevenir covid-19

A companhia de biotecnologia americana Regeneron anunciou em comunicado nesta segunda-feira, 6, o início de ensaios clínicos de fase 3 do REGN-COV2, um coquetel antiviral que eventualmente poderá ser usado para o tratamento e a prevenção da covid-19. Em comunicado, a empresa diz que essa etapa avaliará a capacidade dos medicamentos de evitar infecções entre pessoas sem a doença que tiveram exposição próxima a um paciente confirmado e é conduzida em conjunto com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA (NIAID, na sigla em inglês).

Além disso, esse coquetel é testado para tratar pessoas hospitalizadas e não hospitalizadas com a doença, diz a empresa.

O comunicado informa que o “progresso clínico” nos testes se segue a uma “revisão positiva” do Comitê de Monitoramento Independente dos Dados dos resultados de segurança da fase 1 do coquetel.

O ensaio clínico de fase 3 de prevenção é realizado em aproximadamente 100 lugares e deve envolver 2 mil pacientes nos EUA.

Os ensaios relativos a pacientes hospitalizados e não hospitalizados ocorrerão nos EUA, no Brasil, no México e no Chile, diz a empresa, com resultados preliminares esperados ainda para este verão no Hemisfério Norte.

