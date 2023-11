Red Bull Bragantino busca reabilitação contra o Goiás para continuar na briga pelo título

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2023 - 7:30 Para compartilhar:

Para continuar na caça ao líder Botafogo, o Red Bull Bragantino entra em campo nesta quinta-feira diante do Goiás, às 18h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, em busca de reabilitação. O jogo é válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e promete movimentar todas as partes da tabela.

Com 52 pontos, o Red Bull Bragantino quer se manter fazendo sombra ao líder Botafogo, colocando pressão no clube carioca, que enfrenta um ambiente de incertezas, na luta para confirmar o título de campeão brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o Bragantino conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota, justamente na última rodada, quando perdeu por 2 a 1, em casa, do Atlético-MG.

O técnico Pedro Caixinha não poderá manter a formação titular. O lateral-direito Aderlan levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. O lugar deve ser ocupado por Andres Hurtado.

Por outro lado, o time contará com o retorno do meia Matheus Fernandes, que cumpriu suspensão. Ele formará o trio de meio-campo ao lado de Jadsom e Lucas Evangelista. O lateral Juninho Capixaba deve começar jogando na esquerda, enquanto Luan Cândido irá para a reserva.

“Seguimos trabalhando jogo a jogo. Agora só vamos focar neste jogo, que é muito importante, sem preocupação com os outros adversários”, ressaltou Caixinha.

O Goiás terá ao menos duas mudanças. Suspenso, o zagueiro Bruno Melo dará lugar a Sidimar, enquanto no ataque, Matheus Babi será titular na vaga de João Magno por opção do técnico Armando Evangelista.

“Está tudo muito aberto. Há duas rodadas, o Cruzeiro era cogitado para cair. Aí ele ganhou dois jogos e ninguém fala mais nada. O futebol é muito dinâmico. O importante é a gente se blindar. Vamos conseguir nossos objetivos. O que peço é que o torcedor acredite e confie na gente”, pontuou o volante Willian Oliveira.

