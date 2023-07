Receita global do mercado de nuvem superou US$ 500 bilhões em 2022, aponta IDC

A receita global dos provedores de serviço de nuvem pública ficou em US$ 548 bilhões no ano de 2022, um crescimento de 22,9% em relação ao ano anterior, aponta o IDC. Segundo o relatório, as aplicações de SaaS continuaram a liderar os ganhos do setor, respondendo por mais de 45% das receitas. Aplicações de Infrastructure-as-a-service (IaaS) ficaram com 21% do bolo. “O crescimento da IA generativa começa a dominar os planejamentos de longo prazo das grandes empresas, e os provedores de nuvem vão ter um forte papel no crescimento destas aplicações“, diz em comunicado Rick Villars, VP de pesquisa do IDC.

Em sua metodologia, o IDC divide os provedores de serviço de nuvem em duas categorias: Foundational Cloud Services e SaaS Applications. No primeiro grupo estão as grandes plataformas de nuvem que fornecem infraestrutura e serviços de backend usados por outros players. Já a segunda categoria é mais ampla e, além das grandes companhias, inclui empresas que oferecem aplicações SaaS apoiadas na infraestrutura dos grandes provedores.

Na categoria Foundational Cloud, a AWS lidera com folga, com 40,5% de market share, seguida por Microsoft (21,4%) e Google (6,1%). Já na categoria SaaS Applications – com menor concentração nas grandes empresas e maior presença de companhias de menor porte – quem lidera é a Microsoft, que tem a plataforma Office365 como seu destaque em SaaS, com 16%.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias