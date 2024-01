Real Madrid vence Atlético na prorrogação (5-3) e vai à final da Supercopa da Espanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/01/2024 - 19:18 Para compartilhar:

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (10) para a final da Supercopa da Espanha ao vencer o Atlético por 5 a 3 na prorrogação, em um jogo alucinante no Al-Awwal Park Stadium, em Riad, na Arábia Saudita, no qual Antoine Griezmann se tornou o maior artilheiro da história do ‘Atleti’.

Os ‘colchoneros’ abriram o placar com um gol de Mario Hermoso logo aos 7 minutos, mas o alemão Antonio Rüdiger empatou (20′) e Mendy fez 2 a 1 três minutos depois (23′), antes de Griezmann empatar novamente com o gol que entrou para a história do clube (37′).

Um gol contra de Kepa recolocou o Atleti em vantagem de 3 a 2 (78′), mas Dani Carvajal empatou quase no fim (85′), mandando o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, outro gol contra, desta vez de Savic (116′), deixou o Real Madrid com a vitória na mão.

Desesperado, o Atlético partiu com tudo em busca do empate e os ‘merengues souberam aproveitar.

Brahim ampliou em um contra-ataque nos acréscimos (120’+2), em que superou o adiantado goleiro Jan Oblak na corrida e chutou de longe, levando grande parte da torcida saudita ao delírio.

Os merengues vão disputar no domingo a segunda final consecutiva da Supercopa contra o vencedor do duelo desta quinta-feira entre Barcelona e Osasuna.

gr/pm/aam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias