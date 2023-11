Rafael Cardoso anuncia nascimento da filha com psicóloga: ‘Amor para vida toda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 17:57 Para compartilhar:

Rafael Cardoso, 38 anos, é papai de novo. Ela anunciou a chegada da sua sua terceira filha, Helena, nascida na última segunda-feira, 27. A menina é fruto de um breve relacionamento do ator com a psicóloga Carol Ferraz.

Nesta terça-feira, 28, ele usou as redes sociais para compartilhar o primeiro registro da criança. Rafael tem dois filhos, Aurora e Valentim, de seu antigo casamento com a influenciadora e atriz Mari Bridi.

“Mais um amor para vida toda! Saúde minha filha”, legendou ele na publicação em que a criança aparece nos braços da mãe ainda no hospital, recebendo também o carinho do pai coruja.

Rafael e Carol Ferraz tiveram um breve affair. Após a separação de Mari Bridi, no final de 2022, ele iniciou um romance com a influenciadora Vivian Linhares, que durou alguns meses e, em seguida, se envolveu com a psicóloga. O affair não durou muito e ele reatou com Vivian.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias