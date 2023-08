Queda de avião na Rússia deixa 10 mortos; líder do Grupo Wagner estava entre os passageiros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 14:36 Compartilhe

A queda de um avião nesta quarta-feira, 23, na região de Tver, no norte de Moscou, capital da Rússia, deixou 10 mortos. De acordo com a agência russa de notícias Tass, o líder do Grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, estava entre os passageiros.

+ Quem é Yevgeny Prigozhin, o homem que desafiou Putin

O jato executivo foi fabricado pela Embraer, e realizou um voo de Moscou a São Petersburgo, na Rússia. Havia sete passageiros e três tripulantes a bordo. Ninguém sobreviveu.

“Foi iniciada uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que aconteceu na região de Tver esta noite. De acordo com a lista de passageiros, o nome e o sobrenome de Evgeny Prigozhin foi incluído nesta lista”, informou a agência.

Prigozhin era líder do grupo de mercenários que atuou em diversos conflitos armados, inclusive na guerra contra a Ucrânia. Eles foram dissolvidos após uma tentativa de golpe na Rússia.

