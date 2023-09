Presidente de Portugal sofre críticas após falar sobre decote de jovem

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 15:25 Compartilhe

Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi criticado na sexta-feira, 15, por conta de comentários considerados sexistas sobre o decote de uma jovem. O chefe do executivo estava em um bairro português na cidade de Montreal, no Canadá, quando encontrou uma mãe e uma filha, e disse a frase que gerou polêmica. “A filha é mais bonita do que a mãe! Mas a filha ainda apanha uma gripe. Já viu bem o decote?”, toda a cena foi gravada pelas equipes que estavam com o presidente, e acabou por ser publicada nas redes sociais.

Resumo:

Presidente português disse que a declaração se tratava de uma piada

Políticos de Portugal se manifestaram contra a fala nas redes sociais

Chefe de estado vai discursar na Assembleia Geral da ONU amanhã

Muitos políticos portugueses se pronunciaram sobre o ocorrido, sendo de membros da oposição e até mesmo integrantes do partido de Rebelo. A deputada Isabel Moreira do PS (Partido Socialista) disse em suas redes sociais que não se faz uma “piada” sobre um decote. “Quem ainda não percebeu isto e é PR, aprenda e peça desculpas. O sexismo dá cabo de nós. Não tem piada”, pontuou Isabel.

Com a repercussão, o presidente português se pronunciou dizendo que tudo não se passava de uma brincadeira referente ao frio da região. “Disse a várias, mas pelo visto foi filmada apenas a jovem: cuidado porque ainda se constipam, até eu constipei”. Na declaração ele também concluiu dizendo que o comentário não era sexista.

Não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa faz uma declaração que circula de forma negativa. Há alguns dias, o chefe de estado comentou “A cadeira aguenta?”, se referindo a uma mulher que estava prestes a se sentar. Na situação, o político também se retratou dizendo que tudo não passava de uma piada.

Hoje, o presidente de Portugal se reuniu com o secretário geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e amanhã vai discursar na Assembleia Geral da organização.

