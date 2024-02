Presidente confirma 46 mortos por incêndios florestais no Chile e teme mais vítimas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 20:27 Para compartilhar:

O presidente do Chile, Gabriel Boric, confirmou neste sábado que 46 pessoas morreram devido aos incêndios florestais que devastavam áreas povoadas de Viña del Mar e da região turística de Valparaíso, no centro do país.

“Foram registrados 40 mortos durante o incêndio e outros seis devido a queimaduras”, informou Boric em Santiago, após sobrevoar de helicóptero a região afetada, com focos entre 80 e 120 km a noroeste da capital.

“Sabemos que o número de vítimas irá aumentar”, ressaltou o presidente, que pediu aos moradores das áreas afetadas que respeitem os alertas enviados para os celulares: “Precisamos da ajuda de todos. Diante dos chamados de evacuação, deve-se reagir imediatamente, porque o fogo se propaga em alta velocidade. Todas as decisões estão sendo tomadas com especialistas.”

Segundo o presidente, está sendo investigada “uma eventual intencionalidade” por trás dos incêndios. “Embora seja difícil imaginar que alguém esteja disposto a causar tanta tragédia e dor, todo o possível será feito para determinar se existem culpados.”

Durante a tarde, o fogo foi reativado em Valparaíso, que se tornou um inferno devido às chamas, que devoravam os morros e deixavam um número indeterminado de pessoas atingidas.

Uma nuvem de fumaça densa voltou a dominar a paisagem da região, onde as temperaturas elevadas persistem.

Autoridades decretaram um toque de recolher noturno a partir das 21h locais e emitiram novos alertas de evacuação.

