Polícia prende produtor acusado do assassinato do ator Jeff Machado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 9:07 Compartilhe

O produtor Bruno de Souza Rodrigues, acusado de participação na morte do ator Jeff Machado, foi preso na manhã desta quinta-feira, 15, no Vidigal, favela da zona sul do Rio. Ele era considerado foragido pela Justiça. A prisão foi realizada por policiais militares da UPP do Vidigal, e aconteceu após uma denúncia anônima. Os agentes foram a diversas moradias em busca do produtor. A informação é da TV Globo.

Há dez dias, quando já estava foragido, Bruno concedeu entrevista à TV Record em que negava ter assassinado o ator. Além dele, o outro suspeito do crime, Jeander Vinicius da Silva Braga, já estava preso.

Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Braga foram indiciados pela Polícia Civil do Rio por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com o pedido de prisão assinado pelo promotor de Justiça Sauvei Lai, o crime contra Jeff Machado foi premeditado por Rodrigues, com auxílio de Braga.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias