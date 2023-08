Polícia francesa investiga dois alertas falsos de bomba na Torre Eiffel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 8:41 Compartilhe

A Justiça francesa abriu uma investigação sobre dois alertas falsos de bomba no sábado (12), que forçaram a evacuação da Torre Eiffel duas vezes no mesmo dia, informou a Promotoria à AFP nesta segunda-feira (14).

Segundo o Ministério Público, é muito “normal abrir investigações após alertas falsos de bomba, o que infelizmente acontece com frequência” e pode acontecer em monumentos históricos, escolas, aeroportos etc.

A delegacia do sétimo distrito de Paris ficará encarregada das investigações por ameaças de crimes contra pessoas e divulgação de informações falsas “com o objetivo de levar a crer que haverá ou que houve uma destruição de risco para as pessoas”, afirmou o MP, confirmando informações do jornal Le Parisien.

Este tipo de infração é punível com até dois anos de prisão e multa de 30.000 euros (160.749 reais na cotação atual).

O SETE, órgão que administra o monumento, informou que especialistas em desativação de bombas e a polícia vasculharam a área, incluindo um restaurante localizado em um de seus três andares.

A Dama de Ferro atraiu cerca de 6 milhões de visitantes no ano passado.

clw/lbx/gvy/pz/aoc/zm/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias