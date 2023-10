PM que pediu jovem de 15 anos em casamento será investigado

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 10/10/2023 - 18:08 Compartilhe

O policial militar que pediu uma jovem de 15 anos em casamento, cujo vídeo viralizou na internet recentemente, será investigado.

Nas imagens é possível notar que o PM aparece fardado, chega na escola em que a adolescente estuda, entrega um buquê de flores e uma caixinha com as alianças. O fato ocorreu em Toritama (PE).

Segundo a Promotoria de Justiça da cidade, “após tomar conhecimento do caso pelas redes sociais, foi expedido ofício ao Conselho Tutelar e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para elaboração de relatórios e acompanhamento; e, também, ao Departamento de Polícia local para investigação preliminar”.

Procurada pela ISTOÉ, a Polícia Militar de Pernambuco confirmou o caso, disse que o vídeo é verdadeiro e promete investigar.

“O comandante do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), o qual o policial militar é lotado, abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de apurar as circunstâncias do fato”.

O vídeo causou críticas na internet. Pela lei, o casamento de menores de 18 anos e a partir dos 16 anos é permitido, mas com autorização dos pais ou responsáveis. E o relacionamento com um adolescente de 14 anos pode ser considerado “estupro de vulnerável”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias