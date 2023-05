Petróleo recua 1% após dados dos EUA apontarem para novos aumentos de juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 18:51 Compartilhe

Por Shariq Khan

BENGALURU (Reuters) – Os preços do petróleo caíram mais de um dólar por barril nesta quarta-feira, interrompendo uma série de três dias de alta, após dados econômicos sugerirem que o Federal Reserve dos Estados Unidos poderá aumentar ainda mais as taxas de juros.

O petróleo Brent caiu 1,03 dólar, ou 1,3%, para 76,41 dólares o barril, enquanto o petróleo nos EUA (WTI) caiu 1,15 dólar, ou 1,6%, para 72,56 dólares o barril.

Os preços ao consumidor nos EUA subiram em abril, aumentando potencialmente a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros mais altas. O aumento das taxas de juros globais pesou nos preços do petróleo nos últimos meses, com os operadores preocupados com a recessão.

“Os preços do petróleo foram deprimidos por temores sobre o crescimento econômico relacionado à crise bancária e à fraqueza sazonal normal durante a primavera, à medida que a demanda por energia diminui”, disse Jay Hatfield, presidente-executivo da Infrastructure Capital Management.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram cerca de 3 milhões de barris na semana passada devido a outra liberação das reservas nacionais e uma queda nas exportações, disse a Administração de Informação de Energia.

(Reportagem adicional de Noah Browning, Stephanie Kelly e Muyu Xu)

