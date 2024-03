Petróleo fecha estável mas oferta preocupa mercado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/03/2024 - 18:55 Para compartilhar:

Os preços do petróleo fecharam com resultados mistos, mas próximos da estabilidade, nesta quinta-feira (7), em um mercado menos preocupado com a demanda do que com uma oferta potencialmente excessiva.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou estável, em 82,96 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para abril cedeu 0,25%, a 78,93 dólares.

Os operadores receberam com bons olhos os dados de um aumento na demanda por produtos refinados nos Estados Unidos, especialmente gasolina, segundo dados da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) divulgados na quarta-feira.

Também foram encorajados pelos dados do comércio exterior chinês em janeiro e fevereiro, e pela perspectiva de um corte nas taxas de juros pelos bancos centrais nos próximos meses.

“Mas o mercado teme que a oferta aumente nos próximos seis meses”, explicou Bart Melek, da TD Securities.

“Os grandes produtores fora da Opep+ podem compensar os cortes anunciados pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados.”

Para Bart Melek, a Opep+ está no limite de suas capacidades em termos de cortes de produção.

