Petróleo cai sem barulho em mercado tenso

Os preços do petróleo recuaram ligeiramente devido à realização de lucros nesta sexta-feira (15), mas o mercado continua tenso devido aos temores de um desequilíbrio entre oferta e demanda este ano.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio perdeu 0,09%, chegando a 85,34 dólares. Enquanto o barril de West Texas Intermediate (WTI) para abril caiu 0,27%, a 81,04 dólares.

Após atingir um pico de quatro meses no fechamento da quinta-feira, o ouro negro abriu com realização de lucros, no negativo. No entanto, durante o dia, se recuperou e terminou quase estável.

“Os preços são impulsionados pela antecipação de um próximo déficit” de oferta em relação à demanda, explicou Bart Melek, da TD Securities, “com uma alta na economia global, medidas de apoio (à economia) na China e a manutenção dos cortes na produção pela Opep+”.

O mercado também foi sustentado pelo aumento nos preços dos produtos refinados.

Nesta sexta-feira, o preço no atacado da gasolina nos Estados Unidos alcançou o seu máximo em quase seis meses.

