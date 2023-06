Perspectiva para crescimento e inflação segue bastante incerta, diz presidente do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 13:45 Compartilhe

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira, 15, que a perspectiva para o crescimento e inflação na zona do euro continua bastante incerta. Em coletiva de imprensa após a alta de juros de mais cedo, Lagarde avaliou que há riscos negativos para o desempenho econômico do bloco, incluindo a guerra na Ucrânia e seus efeitos.

Ela acrescentou que um impacto maior do que o previsto do aperto da política monetária também pode pesar no Produto Interno Bruto (PIB) da região.

Por outro lado, Lagarde ponderou que o PIB poderá avançar mais do que o esperado se houver mais confiança na zona do euro.

Sobre preços, Lagarde ressaltou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro teve nova desaceleração em maio, a 6,1%, com recuo disseminado dos custos.

Ela apontou também que a inflação de alimentos diminuiu, embora tenha permanecido em nível elevado, e que a inflação de serviços desacelerou pela primeira vez em vários meses.

Lagarde disse ainda que aumentos salariais recentes em vários países do bloco são mais um risco de alta à inflação.

