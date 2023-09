Passageiro tenta entrar na cabine e abrir portas de saída durante a decolagem

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 11/09/2023 - 3:30 Compartilhe

Um passageiro de um voo da United Airlines de Chicago para Los Angeles, nos EUA, foi preso na sexta-feira após tentar entrar na cabine e abrir as portas de saída, confirmou a Administração Federal de Aviação à Fox News Digital.

Em um comunicado, a FAA disse que o voo 1641 da United Airlines foi forçado a retornar ao portão do Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago depois que um passageiro interrompeu os planos de decolagem na sexta-feira às 21h.

Não foram revelados mais detalhes, mas a FAA disse que o passageiro indisciplinado tentou, sem sucesso, entrar na cabine e abrir as portas de saída.

As autoridades aguardavam o passageiro no retorno do Boeing 737 ao portão. A United Airlines repetiu a declaração da FAA, dizendo que o voo continuou para o Aeroporto Internacional de Los Angeles depois que o passageiro indisciplinado foi preso.

O incidente aconteceu poucos dias antes do 22º aniversário dos ataques de 11 de setembro e menos de uma semana depois que uma atualização de software desencadeou uma falha que forçou a United a interromper as partidas em todo o país.

