Partido Novo anuncia filiação de Deltan Dallagnol, após cassação

Deputado cassado

Eleito deputado em 2022 com 344.917 votos, maior votação no Paraná, Dallagnol fazia parte do Podemos e teve seu mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Para isso, os ministros utilizaram como base a Lei da Ficha Limpa, a qual proíbe o ex-procurador de pedir exoneração do cargo para disputar eleições, no caso de ter processos administrativos em pendência.