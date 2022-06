Para ler

Dave Eggers é conhecido pelas adaptações de suas obras para o cinema, sucessos como Um Holograma para o Rei e O Círculo, ambos com Tom Hanks. Seu novo livro, Heróis da Fronteira, chegará às telas em breve.

Para ver

Chris Hemsworth é o astro de Spiderhead (Netflix), filme de ficção científica sobre uma prisão onde os detentos passam por experimentos para reduzir suas penas. A direção é do elogiado Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick.

Para ouvir

Quem se lembra de Kate Bush? A cantora britânica, que fez sucesso nos anos 1980 com o hit Wuthering Heights, voltou às paradas graças a Stranger Things, série que se passa em 1985. A canção Running Up the Hill (A Deal With God) é o destaque d a trilha sonora.