Papa receberá famílias de reféns do Hamas no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/04/2024 - 12:01

VATICANO, 7 ABR (ANSA) – O papa Francisco deve se reunir na manhã desta segunda-feira (8) com cinco famílias de reféns israelenses sequestrados pelo Hamas nos atentados terroristas de 7 de outubro.

A informação foi confirmada à ANSA por fontes diplomáticas após a chegada dos parentes a Roma, capital da Itália, em uma missão liderada pelo ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz.

O chanceler, por sua vez, deve se encontrar com o secretário para as Relações com Estados do Vaticano, Paul Richard Gallagher.

A delegação inclui parentes do casal Yarden e Shiri Bibas, sequestrados pelo Hamas com os filhos Ariel, de quatro anos, e Kfir, de um.

O Hamas diz que a mulher e as crianças foram mortos em um bombardeio israelense em Gaza, mas ainda não há confirmação oficial sobre o destino dos quatro reféns.

Também estarão presentes familiares de Agam Berger e Tamir Nimrodi, militares de 19 anos, de Guy Gilboa Dalal, 22, e de Omri Miran, de 46.

Durante a viagem, Katz também se reunirá com os ministros italianos Antonio Tajani (Relações Exteriores), Guido Crosetto (Defesa) e Matteo Piantedosi (Interior), além de líderes da comunidade judaica em Roma.

O objetivo da missão, segundo o governo israelense, é discutir os “esforços para a libertação dos reféns e preservar a legitimidade internacional para a continuação da guerra em Gaza”. (ANSA).