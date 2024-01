Palmer marca de pênalti, Chelsea derrota Fulham e vence a 3ª consecutiva no Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/01/2024 - 11:48 Para compartilhar:

O Chelsea continua reagindo no Campeonato Inglês. Neste sábado, o time londrino não teve uma grande atuação, mas derrotou o Fulham por 1 a 0, graças ao pênalti convertido por Palmer, ainda no primeiro tempo. O duelo foi realizado no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 21ª rodada.

Com a vitória, a terceira consecutiva na competição, o Chelsea começa a flertar com vaga para os torneios europeus. No entanto, ainda continua no meio da tabela de classificação, com 31 pontos. Sem muitas pretensões e ainda com confortável vantagem para a zona de rebaixamento, o Fulham tem 24.

O duelo marcou também a disputa entre dois brasileiros: Thiago Silva e Willian, ex-Corinthians. O zagueiro levou a melhor sobre o meia-atacante e passou intacto neste sábado. O Fulham ainda contou com o volante Andreas Pereira e o atacante Rodrigo Muniz, ambos ex-Flamengo.

Em campo, o Chelsea não teve vida fácil e chegou a ser pressionado em alguns momentos pelo Fulham, principalmente em investidas de Harry Wilson. Mas foi o time londrino que saiu à frente do marcador, nos acréscimos do primeiro tempo, em um pênalti cometido por Issa Diop. Palmer deslocou o goleiro e fez 1 a 0.

O Chelsea voltou ainda melhor no segundo tempo e criou uma grande oportunidade de gol logo aos sete minutos, em uma cabeçada de Sterling que acertou a trave. O Fulham equilibrou as ações, mas parou no goleiro Petrovic.

O time mandante voltou a crescer nos minutos finais e acertou mais uma bola na trave. Aos 37, Gallagher pegou o rebote e, com o goleiro vendido, acertou o poste esquerdo. Após a chance perdida, o Chelsea recuou e administrou a vantagem até o apito final.

Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea volta a campo apenas no dia 31 de janeiro (quarta-feira), às 17h15 (horário de Brasília), no clássico com o Liverpool, em Anfield. No dia anterior, às 16h45, o Fulham recebe o Everton, no Craven Cottage.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias