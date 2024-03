Palácio de Versalhes finaliza preparativos para receber hipismo nos Jogos de Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/03/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Retroescavadeiras e centenas de toneladas de terra foram movidas para instalar pistas e tribunas: o Palácio de Versalhes está finalizando os preparativos para receber as provas de hipismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que começam em menos de três meses.

“Cerca de 70%” das obras estão concluídas, afirma Lorick Joseph, membro do Comitê Organizador dos Jogos, durante a apresentação do local à imprensa nesta sexta-feira (29).

A Fonte da Carruagem de Apolo, localizada no eixo principal do palácio real, deu como simbolicamente inaugurada esta contagem regressiva: foi restaurada por completo para a ocasião e nesta sexta, diante de jornalistas de todas as partes do mundo, ligou seus chafarizes com música barroca ao fundo.

Esta estátua de Jean-Baptiste Tuby representa o deus Apolo em uma carruagem puxada por quatro cavalos, cercada por outra divindade, Fáeton, tritões e golfinhos.

– Lar dos cavalos –

Os cavalos estão muito presentes na impressionante coleção de obras de arte do Palácio de Versalhes, como elemento integrante da vida da realeza e da corte, seja para a caça, diversão, transporte ou a guerra.

As cavalariças, localizadas em frente ao palácio, abrigavam então 1.500 exemplares, algo que será recordado em uma exposição a partir do dia 2 de julho.

Hoje elas dão lugar a uma galeria de carruagens, esculturas e outras obras do Museu do Louvre, assim como uma escola de formação artística.

Aproveitando o conhecimento ancestral de artesãos e artistas, o portão principal do palácio foi restaurado em 2023 pela ocasião dos 400 anos do recinto, que se estende por 800 hectares. Um local que é Patrimônio Mundial da Unesco e que no ano passado foi visitado por oito milhões de turistas.

Ainda coberto em certas partes, será em breve revelado por inteiro ao público.

A vários quilômetros da Fonte da Carruagem de Apolo, jardineiros e outros trabalhadores preparam a pista de cross country, uma prova espetacular dos Jogos Olímpicos em que cavalos e cavaleiros terão que percorrer 5,3 quilômetros com 28 obstáculos naturais, entre eles vários trechos com água através destas terras reais.

Um total de 40 mil visitantes dividirão este espaço natural, atrás das cortas que delimitam o percurso, para acompanhar a competição, segundo o Comitê Organizador.

– Bem-estar animal –

“Uma pista homogênea, de mesma densidade de vegetação rasteira, clareiras e caminhos, foi limpa, preparada com areia e replantada. As duas pontes que permitem aos cavalos atravessar o grande canal também foram adaptadas e testadas”, explicou à AFP Jean Morel, ex-cavaleiro e diretor esportivo desta sede olímpica.

No extremo oeste do parque e junto ao grande canal está a parte principal destinada ao evento, já instalada na maior parte: três tribunas em forma da letra “U” poderão receber 16.300 pessoas para as provas de adestramento e salto de obstáculos.

Perto do local, duas das três áreas de treinamento já estão com areia branca. Uma pista de galope de 700 metros também foi instalada para os cavalos, com sombra das árvores, além de um imenso terreno na frente destinado a receber 200 “tentas climatizadas” para as equipes, explicou Morel.

Também já foram instalados vários geradores de energia para as necessidades de um local que terá uma clínica veterinária e outras áreas que necessitam de uma logística especial para a realização da competição, na qual a prioridade será o “bem-estar animal”.





Depois dos Jogos Olímpicos, todas essas infraestruturas temporárias serão desmontadas e os terrenos voltarão a ser condicionados de acordo com seu estado histórico.

As provas olímpicas de hipismo serão disputadas de 27 de julho a 6 de agosto. Versalhes também será sede das provas de adestramento dos Jogos Paralímpicos (3 a 7 de setembro) e das cinco provas do pentatlo moderno.

