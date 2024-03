Oscar 2024: polícia de LA aumenta efetivo para evitar protestos envolvendo Israel e Hamas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 19:38 Para compartilhar:

A polícia de Los Angeles anunciou que vai aumentar a presença de policiais ao redor do Dolby Theatre, onde acontece a cerimônia do Oscar neste domingo, 10. A intenção é garantir que possíveis protestos relacionados ao conflito entre Israel e Hamas não atrapalhem o evento.

O comandante Randy Goddard, do Departamento de Polícia de Los Angeles, disse à imprensa local que reuniu informações, parcialmente baseadas em postagens nas redes sociais, sugerindo que pelo menos um grupo “gostaria de impedir a entrega do Oscar”.

“Nosso objetivo será garantir que o Oscar seja um sucesso, que os convidados possam chegar com segurança e entrar no local”, disse Goddard, que comanda o esquema de segurança da cerimônia.

Segundo ele, a polícia vem negociando com grupos que já confirmaram intenção de fazer manifestações para que sejam pacíficas e que não perturbem o andamento da festa do Oscar. De fato, a poucas horas do evento pelo menos dois grupos se reuniam em locais próximos ao teatro, pacificamente.

Segundo informações, alguns grupos poderiam tentar bloquear o tráfego ou utilizar outras medidas perturbadoras, como já aconteceram em outras localidades dos Estados Unidos. Segundo Goddard, há manifestantes que já declararam sua intenção de se posicionar o mais próximo possível do Dolby Theatre.

Como de hábito, a Polícia de Los Angeles não divulga a quantidade de policiais envolvidos em operações como essa, mas, em premiações passadas, era possível ver agentes localizados no topo dos prédios vizinhos ao Dolby.

